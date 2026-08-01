Séance dédicace des livres de Marlène Duband -Dimanche 30 août Bibliothèque Brides-les-Bains

Informations pratiques

Brides-les-Bains

Séance dédicace des livres de Marlène Duband -Dimanche 30 août

Bibliothèque B.P. 28 Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Nous avons le plaisir de recevoir Marlène Duband, autrice, pour un moment privilégié autour de ses livres et de son univers.

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Bibliothèque B.P. 28 Brides-les-Bains 73572 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

We are pleased to welcome author Marlène Duband for a special conversation about her books and her world.

L’événement Séance dédicace des livres de Marlène Duband -Dimanche 30 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains