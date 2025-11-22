Séance dédicace Fabienne Bichet Vagney
Séance dédicace Fabienne Bichet Vagney samedi 22 novembre 2025.
Séance dédicace Fabienne Bichet
Place de la Libération Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Fabienne Bichet en dédicace à l’occasion de la sortie de son livre Moi Fabienne B., mauvaise fille entrée libreTout public
0 .
Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 23 36 36 mediatheque@cchautesvosges.fr
English :
Fabienne Bichet signs her book Moi Fabienne B., mauvaise fille free admission
German :
Fabienne Bichet bei einer Signierstunde anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches Moi Fabienne B., mauvaise fille freier Eintritt
Italiano :
Fabienne Bichet firma il suo libro Moi Fabienne B., mauvaise fille ingresso libero
Espanol :
Fabienne Bichet firma su libro Moi Fabienne B., mauvaise fille entrada gratuita
