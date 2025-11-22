Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Séance dédicace Fabienne Bichet Vagney

Séance dédicace Fabienne Bichet

Séance dédicace Fabienne Bichet Vagney samedi 22 novembre 2025.

Séance dédicace Fabienne Bichet

Place de la Libération Vagney Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :
2025-11-22

Fabienne Bichet en dédicace à l’occasion de la sortie de son livre Moi Fabienne B., mauvaise fille entrée libreTout public
0  .

Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 23 36 36  mediatheque@cchautesvosges.fr

English :

Fabienne Bichet signs her book Moi Fabienne B., mauvaise fille free admission

German :

Fabienne Bichet bei einer Signierstunde anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches Moi Fabienne B., mauvaise fille freier Eintritt

Italiano :

Fabienne Bichet firma il suo libro Moi Fabienne B., mauvaise fille ingresso libero

Espanol :

Fabienne Bichet firma su libro Moi Fabienne B., mauvaise fille entrada gratuita

L’événement Séance dédicace Fabienne Bichet Vagney a été mis à jour le 2025-11-18 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES