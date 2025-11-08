Séance dédicace Sébastien Bonmarchand Librairie Entre les Lignes Pont-à-Mousson

Séance dédicace Sébastien Bonmarchand

Librairie Entre les Lignes 42 Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Séance de dédicace avec Sébastien Bonmarchand à la librairie Entre les Lignes, Place Duroc

Un roman historique Ceci n’est pas mon histoire ou la putain de Pétain et un récit autobiographique Rémi ne parlera plus mais j’écouterai ses signes

Entrée libreTout public

Librairie Entre les Lignes 42 Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Signing session with Sébastien Bonmarchand at the Entre les Lignes bookshop, Place Duroc

A historical novel Ceci n’est pas mon histoire ou la putain de Pétain and an autobiographical story Rémi ne parlera plus mais j’écouterai ses signes

Free admission

German :

Signierstunde mit Sébastien Bonmarchand in der Buchhandlung Entre les Lignes, Place Duroc

Ein historischer Roman Ceci n’est pas mon histoire ou la putain de Pétain und eine autobiografische Erzählung Rémi ne parlea plus mais j’écoutai ses signes

Freier Eintritt

Italiano :

Sessione di firme con Sébastien Bonmarchand presso la libreria Entre les Lignes, Place Duroc

Un romanzo storico Ceci n’est pas mon histoire ou la putain de Pétain e un racconto autobiografico Rémi ne parlera plus mais j’écouterai ses signes

Ingresso libero

Espanol :

Firma de libros con Sébastien Bonmarchand en la librería Entre les Lignes, Place Duroc

Una novela histórica Ceci n’est pas mon histoire ou la putain de Pétain y un relato autobiográfico Rémi ne parlera plus mais j’écouterai ses signes

Entrada gratuita

