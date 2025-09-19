Séance dédicace Simonne Barry signe son livre cote des Cordeliers Romans-sur-Isère
Début : 2025-09-19 14:00:00
fin : 2025-09-19 17:00:00
2025-09-19
Simonne Barry, ancienne cadre et directrice chez Jourdan, propose une dédicace de son dernier livre « Sissi ou l’âge d’or romanais » à la Librairie des Cordeliers.
cote des Cordeliers Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55
English :
Simonne Barry, former executive and director at Jourdan, will be signing her latest book « Sissi ou l’âge d’or romanais » at Librairie des Cordeliers.
German :
Simonne Barry, ehemalige Führungskraft und Direktorin bei Jourdan, bietet in der Librairie des Cordeliers eine Signierstunde für ihr neuestes Buch « Sissi ou l’âge d’or romanais » (Sissi oder das goldene Zeitalter von Rom) an.
Italiano :
Simonne Barry, ex dirigente e direttrice di Jourdan, firmerà il suo ultimo libro « Sissi ou l’âge d’or romanais » presso la libreria Cordeliers.
Espanol :
Simonne Barry, antigua ejecutiva y directora de Jourdan, firmará su último libro « Sissi ou l’âge d’or romanais » en la librería Cordeliers.
