Séance dédicace Simonne Barry signe son livre cote des Cordeliers Romans-sur-Isère

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-19 17:00:00

2025-09-19

Simonne Barry, ancienne cadre et directrice chez Jourdan, propose une dédicace de son dernier livre « Sissi ou l’âge d’or romanais » à la Librairie des Cordeliers.

cote des Cordeliers Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55

English :

Simonne Barry, former executive and director at Jourdan, will be signing her latest book « Sissi ou l’âge d’or romanais » at Librairie des Cordeliers.

German :

Simonne Barry, ehemalige Führungskraft und Direktorin bei Jourdan, bietet in der Librairie des Cordeliers eine Signierstunde für ihr neuestes Buch « Sissi ou l’âge d’or romanais » (Sissi oder das goldene Zeitalter von Rom) an.

Italiano :

Simonne Barry, ex dirigente e direttrice di Jourdan, firmerà il suo ultimo libro « Sissi ou l’âge d’or romanais » presso la libreria Cordeliers.

Espanol :

Simonne Barry, antigua ejecutiva y directora de Jourdan, firmará su último libro « Sissi ou l’âge d’or romanais » en la librería Cordeliers.

