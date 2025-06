Séance Dédicaces Librairie Fontaine Apt 28 juin 2025 10:00

Vaucluse

Séance Dédicaces Librairie Fontaine 16 rue des Marchands Apt Vaucluse

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 13:00:00

2025-06-28

Une séance dédicace pour le livre en Anglais, BookIt! de Ray Lester. Un roman satirique sur les polarisations de la société américaine contemporaine.

Librairie Fontaine 16 rue des Marchands

Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur raydel.ray@gmail.com

English :

Book signing for BookIt! by Ray Lester. A satirical novel about the polarization of contemporary American society.

German :

Eine Signierstunde für das englischsprachige Buch BookIt! von Ray Lester. Ein satirischer Roman über die Polarisierung der modernen amerikanischen Gesellschaft.

Italiano :

Firma del libro per BookIt! di Ray Lester. Un romanzo satirico sulla polarizzazione della società americana contemporanea.

Espanol :

Firma de libros de BookIt! de Ray Lester. Una novela satírica sobre la polarización de la sociedad estadounidense contemporánea.

