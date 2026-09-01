Séance d’essai – atelier d’art créatif enfants La Crémaillère 24 rue du commerce Saint-Gengoux-le-National

mercredi 30 septembre 2026 · La Crémaillère 24 rue du commerce · Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Saint-Gengoux-le-National

Séance d’essai – atelier d’art créatif enfants

La Crémaillère 24 rue du commerce 24 rue du commerce Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Un espace ludique et créatif où les enfants découvriront l’histoire de l’art à travers des activités favorisant leur créativité : peinture, collage, dessin, volume, pop-up, flip book… Ils utiliseront également des matériaux de récupération pour stimuler leur imagination tout en explorant différentes techniques manuelles et artistiques.

Atelier de 1 h 30, deux mercredis par mois. Matériel fourni. Prévoir une blouse ou une tenue adaptée aux activités.

Reprise des ateliers le 7 octobre. .

La Crémaillère 24 rue du commerce 24 rue du commerce Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 93 53 77 elsa.gurrieri.9147@gmail.com

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English : Séance d’essai – atelier d’art créatif enfants

L’événement Séance d’essai – atelier d’art créatif enfants Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-09-10 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II