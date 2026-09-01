Séance d’essai – atelier d’art créatif enfants La Crémaillère 24 rue du commerce Saint-Gengoux-le-National
mercredi 30 septembre 2026 · La Crémaillère 24 rue du commerce · Saint-Gengoux-le-National
Informations pratiques
Saint-Gengoux-le-National
Séance d’essai – atelier d’art créatif enfants
La Crémaillère 24 rue du commerce 24 rue du commerce Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Un espace ludique et créatif où les enfants découvriront l’histoire de l’art à travers des activités favorisant leur créativité : peinture, collage, dessin, volume, pop-up, flip book… Ils utiliseront également des matériaux de récupération pour stimuler leur imagination tout en explorant différentes techniques manuelles et artistiques.
Atelier de 1 h 30, deux mercredis par mois. Matériel fourni. Prévoir une blouse ou une tenue adaptée aux activités.
Reprise des ateliers le 7 octobre. .
La Crémaillère 24 rue du commerce 24 rue du commerce Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 93 53 77 elsa.gurrieri.9147@gmail.com
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English : Séance d’essai – atelier d’art créatif enfants
L’événement Séance d’essai – atelier d’art créatif enfants Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-09-10 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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