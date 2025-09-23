Séance d’essai au Yoga Lacroix-Barrez

Séance d’essai au Yoga Lacroix-Barrez mardi 23 septembre 2025.

Séance d’essai au Yoga

Salle des fêtes Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Séance d’essai

Début : Mardi 2025-09-23

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

L’association Passimento vous propose des cours collectif de Yoga.

Séance d’essai ouverte à tous et gratuite animée par Mélissa CAVALLIE.

Cours de yoga tous les mardis de 20h à 21h à la salle des fêtes de Lacroix-Barrez (10€ le cours). .

Salle des fêtes Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 62 07 03 63

English :

The Passimento association offers group yoga classes.

German :

Der Verein Passimento bietet Ihnen Gruppenkurse für Yoga an.

Italiano :

L’associazione Passimento offre corsi di yoga di gruppo.

Espanol :

La asociación Passimento ofrece clases de yoga en grupo.

L’événement Séance d’essai au Yoga Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2025-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)