Séance d’essai au Yoga Lacroix-Barrez

L’association Passimento vous propose des cours collectif de Yoga.
Séance d’essai ouverte à tous et gratuite animée par Mélissa CAVALLIE.
Cours de yoga tous les mardis de 20h à 21h à la salle des fêtes de Lacroix-Barrez (10€ le cours). .
Salle des fêtes Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 62 07 03 63
English :
The Passimento association offers group yoga classes.
German :
Der Verein Passimento bietet Ihnen Gruppenkurse für Yoga an.
Italiano :
L’associazione Passimento offre corsi di yoga di gruppo.
Espanol :
La asociación Passimento ofrece clases de yoga en grupo.
