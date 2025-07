Séance d’essai Yoga du Rire Salle Anne Gandon Mésanger

Séance d’essai Yoga du Rire Salle Anne Gandon Mésanger jeudi 18 septembre 2025.

Séance d’essai Yoga du Rire

Salle Anne Gandon 270 Rue des Chevaliers de Malte Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 19:30:00

fin : 2025-10-16 20:30:00

Date(s) :

2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-11-13 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11

Libère ta Joie en participant au Yoga du Rire à Mésanger !

Hello tout le monde,

Un petit coup de blues, un besoin de ressourcement ??

Boost garanti et immédiat grâce au Yoga du Rire !!!

Le rire guérit ce que le stress a détruit… ??

Une invitation à essayer gratuitement le yoga du rire tout au long de l’année, à Mésanger, les jeudis à 19 h 30 Salle Gandon.

Venez libérer votre Joie !

Bien-être et détente garantis !

Au plaisir de vous accueillir,

Gilles .

Salle Anne Gandon 270 Rue des Chevaliers de Malte Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 82 21 48 82

English :

Unleash your joy by taking part in Laughter Yoga in Mésanger!

German :

Befreie deine Freude, indem du am Yoga du Rire in Mésanger teilnimmst!

Italiano :

Liberate la vostra gioia partecipando allo Yoga della Risata a Mésanger!

Espanol :

Dé rienda suelta a su alegría participando en el yoga de la risa en Mésanger

