Séance d’éveil sensoriel « Babytouch »

Cité des Présents François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 10:45:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la Cité des Présents-François Mitterrand propose, le samedi 20 septembre 2025, deux séances d’éveil sensoriel Babytouch , pour les enfants de 9 mois à 3 ans, avec Les Doigts Qui Rêvent.

Les enfants évoluent tour à tour entre 4 et 5 modules d’activités. Ils y découvrent des livres tactiles en tissu, des matières et textures étonnantes, des sacs sensoriels ; et ont ainsi une première approche des notions de taille, forme, texture… Ces découvertes participent au développement des sens ; comme le toucher, la vue ou l’ouïe. L’atelier s’achève par un temps collectif autour d’une histoire interactive.

Séances de 10h à 10h45 et de 11h15 à 12h .

Cité des Présents François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr

