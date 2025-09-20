Séance d’éveil sensoriel « Babytouch » Cité des Présents – François Mitterrand Château-Chinon (Ville)

Séance d’éveil sensoriel « Babytouch » Cité des Présents – François Mitterrand Château-Chinon (Ville) samedi 20 septembre 2025.

Séance d’éveil sensoriel « Babytouch » Samedi 20 septembre, 10h00, 11h15 Cité des Présents – François Mitterrand Nièvre

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T11:15:00 – 2025-09-20T12:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Cité des Présents-François Mitterrand vous propose deux séances d’éveil sensoriel « Babytouch », pour les enfants de 9 mois à 3 ans, avec Les Doigts Qui Rêvent.

Les enfants évoluent tour à tour entre 4 et 5 modules d’activités. Ils y découvrent des livres tactiles en tissu, des matières et textures étonnantes, des sacs sensoriel, et ont ainsi une première approche des notions de taille, forme et texture. Ces découvertes participent au développement des sens comme le toucher, la vue ou l’ouïe. L’atelier s’achève par un temps collectif autour d’une histoire interactive.

Cité des Présents – François Mitterrand 58120 Château-Chinon Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 69 51 70 https://citedespresents.nievre.fr/ https://www.facebook.com/people/Cit%C3%A9-des-Pr%C3%A9sents-Fran%C3%A7ois-Mitterrand/100093105706706/?ref=embed_page [{« type »: « email », « value »: « citedespresents@nievre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 69 51 70″}] Les musées des cadeaux présidentiels (ancien musée du Septennat) et de la mode (ancien musée du Costume) de Château-Chinon sont réunis au sein de la Cité des Présents-François Mitterrand, un nouvel équipement culturel au cœur du Morvan, porté par le Conseil départemental de la Nièvre et signé par l’architecte Patrick Mauger. Les collections sont déployées dans des parcours d’expositions permanentes entièrement renouvelés, enrichis par des modules numériques.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Cité des Présents-François Mitterrand vous propose deux séances d’éveil sensoriel « Babytouch », pour les enfants de 9 mois à 3 ans, avec Les …

© Département de la Nièvre / Cité des Présents-François Mitterrand