Séance d’éveil sensoriel, Cité des Présents – François Mitterrand, Château-Chinon (Ville)

Informations pratiques

Séance d’éveil sensoriel Dimanche 20 septembre, 10h00 Cité des Présents – François Mitterrand Nièvre

gratuit, limité à 17 places en fonction des arrivées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Conçue et animée par Les Doigts Qui Rêvent, cette séance d’éveil sensoriel Babytouch invite les tout-petits (de 9 mois à 3 ans accompagné d’un adulte) à découvrir le monde avec leurs mains au travers de différentes activités : livres tactiles, manipulation de sacs sensoriels…

À partir de 10 h jusqu’à 12 h, en fonction des places disponibles

Cité des Présents – François Mitterrand 58120 Château-Chinon Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 69 51 70 https://citedespresents.nievre.fr/ https://www.facebook.com/people/Cit%C3%A9-des-Pr%C3%A9sents-Fran%C3%A7ois-Mitterrand/100093105706706/?ref=embed_page Les musées des cadeaux présidentiels (ancien musée du Septennat) et de la mode (ancien musée du Costume) de Château-Chinon sont réunis au sein de la Cité des Présents-François Mitterrand, un nouvel équipement culturel au cœur du Morvan, porté par le Conseil départemental de la Nièvre et signé par l’architecte Patrick Mauger. Les collections sont déployées dans des parcours d’expositions permanentes entièrement renouvelés, enrichis par des modules numériques.

Conçue et animée par Les Doigts Qui Rêvent, cette séance d’éveil sensoriel Babytouch invite les tout-petits (de 9 mois à 3 ans accompagné d’un adulte) à découvrir le monde avec leurs mains au travers…

©Département de la Nièvre/Cité des Présents-François Mitterrand