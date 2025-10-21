Séance d’initiation au Grand Chistera Place Georges Dufau Biscarrosse

Séance d’initiation au Grand Chistera Place Georges Dufau Biscarrosse mardi 21 octobre 2025.

Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-28

2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28

L’expérience d’initiation au Grand Chistera, une des activités emblématiques de la pelote basque, est désormais proposée à Biscarrosse !

Originaire du Sud-Ouest, le Grand Chistera, également connu sous le nom de la chistera , est l’une des vingt-deux activités de pelote basque reconnues par la Fédération Française de Pelote Basque.

Le Grand Chistera est caractérisé par l’utilisation d’un panier courbé, attaché au poignet du joueur à l’aide d’une lanière en cuir. Ce dispositif permet de lancer la pelote avec une grande précision et une vitesse impressionnante.

3 dates sont proposées, avec chaque jour 3 sessions 3 horaires de 45mn 13h 14h 15h

Les places sont limitées à 8 participants par session. Enfants à partir de 6 ans

Réservez vite votre place pour cette expérience unique ! .

Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

