Séance d’initiation au Grand Chistera Place Georges Dufau Biscarrosse
jeudi 22 octobre 2026 · Place Georges Dufau · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Séance d’initiation au Grand Chistera
Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-29 17:00:00
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29
L’expérience d’initiation au Grand Chistera, une des activités emblématiques de la pelote basque, est désormais proposée à Biscarrosse !
Originaire du Sud-Ouest, le Grand Chistera, également connu sous le nom de « la chistera », est l’une des vingt-deux activités de pelote basque reconnues par la Fédération Française de Pelote Basque.
Le Grand Chistera est caractérisé par l’utilisation d’un panier courbé, attaché au poignet du joueur à l’aide d’une lanière en cuir. Ce dispositif permet de lancer la pelote avec une grande précision et une vitesse impressionnante.
2 dates sont proposées, avec chaque jour 3 sessions / 3 horaires de 45mn / 14h – 15h – 16h
Les places sont limitées à 8 participants par session. Enfants à partir de 6 ans
Réservez vite votre place pour cette expérience unique ! .
Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Séance d’initiation au Grand Chistera
L’événement Séance d’initiation au Grand Chistera Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Grands Lacs
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