Informations pratiques

Biscarrosse

Séance d’initiation au Grand Chistera

Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-29 17:00:00

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-29

L’expérience d’initiation au Grand Chistera, une des activités emblématiques de la pelote basque, est désormais proposée à Biscarrosse !

Originaire du Sud-Ouest, le Grand Chistera, également connu sous le nom de « la chistera », est l’une des vingt-deux activités de pelote basque reconnues par la Fédération Française de Pelote Basque.

Le Grand Chistera est caractérisé par l’utilisation d’un panier courbé, attaché au poignet du joueur à l’aide d’une lanière en cuir. Ce dispositif permet de lancer la pelote avec une grande précision et une vitesse impressionnante.

2 dates sont proposées, avec chaque jour 3 sessions / 3 horaires de 45mn / 14h – 15h – 16h

Les places sont limitées à 8 participants par session. Enfants à partir de 6 ans

Réservez vite votre place pour cette expérience unique ! .

Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Séance d’initiation au Grand Chistera

L’événement Séance d’initiation au Grand Chistera Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Grands Lacs