Séance d’ouverture du Ciné-Club Atypique avec les rencontres du Papotin Cinémanivel Redon

Séance d’ouverture du Ciné-Club Atypique avec les rencontres du Papotin Cinémanivel Redon lundi 13 octobre 2025.

Séance d’ouverture du Ciné-Club Atypique avec les rencontres du Papotin

Cinémanivel 12 quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13 20:15:00

fin : 2025-10-13

Date(s) :

2025-10-13

La rencontre avec des membres de l’équipe du Papotin autour de l’histoire de ce journal atypique inaugure la première séance du Ciné-Club Atypique organisé au Ciné Manivel avec des structures et organisations du territoire, du soin, de la santé mentale et du handicap. .

Cinémanivel 12 quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Séance d’ouverture du Ciné-Club Atypique avec les rencontres du Papotin Redon a été mis à jour le 2025-10-01 par OT PAYS DE REDON