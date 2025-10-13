Séance d’ouverture du Ciné-Club Atypique avec les rencontres du Papotin Cinémanivel Redon
Cinémanivel 12 quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-13 20:15:00
La rencontre avec des membres de l’équipe du Papotin autour de l’histoire de ce journal atypique inaugure la première séance du Ciné-Club Atypique organisé au Ciné Manivel avec des structures et organisations du territoire, du soin, de la santé mentale et du handicap. .
