Séance du film METROPOLIS de Fritz Lang Cinéma Pathé Amiens Amiens

Séance du film METROPOLIS de Fritz Lang Samedi 20 septembre, 18h00 Cinéma Pathé Amiens Somme
Projection du film « Metropolis » de Fritz Lang – samedi à 18h00 – Tarif 8 euros – Réservations sur www.pathe.fr
Cinéma Pathé Amiens 3 boulevard de Belfort 80 000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France http://www.pathe.fr [{« link »: « http://www.pathe.fr »}] Cinéma de 12 salles dont 1 salle 4DX et 1 salle Premium Parking Perret, proximité transports en commun arrêt Gare SNCF
Journées européennes du patrimoine 2025
Pathé Amiens