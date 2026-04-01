Châtillon-en-Vendelais

Séance échange cinéma Vendelais

1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Séance d’échange le vendredi 10 avril à 20h30, au cinéma Vendelais pour le film Nouveau Monde. En présence du réalisateur, Vincent Cappello. .

1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 16 63

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English :

L’événement Séance échange cinéma Vendelais Châtillon-en-Vendelais a été mis à jour le 2026-04-02 par OT VITRE