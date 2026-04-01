Séance échange cinéma Vendelais Châtillon-en-Vendelais
Séance échange cinéma Vendelais Châtillon-en-Vendelais dimanche 26 avril 2026.
Châtillon-en-Vendelais
Séance échange cinéma Vendelais
1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Séance d’échange le dimanche 26 avril à 17h au cinéma Vendelais pour le film Allah n’est pas obligé . En présence de Thomas Pouteau, auteur, animateur d’ateliers et critique de cinéma. .
1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 16 63
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L’événement Séance échange cinéma Vendelais Châtillon-en-Vendelais a été mis à jour le 2026-04-02 par OT VITRE
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