Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Séance échange cinéma Vendelais Châtillon-en-Vendelais

Séance échange cinéma Vendelais Châtillon-en-Vendelais dimanche 26 avril 2026.

Adresse : 1 Place de l'Église

Ville : 35210 Châtillon-en-Vendelais

Département : Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-26T17:00:00

Fin : 2026-04-26T

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Châtillon-en-Vendelais

Séance échange cinéma Vendelais

1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Séance d’échange le dimanche 26 avril à 17h au cinéma Vendelais pour le film Allah n’est pas obligé . En présence de Thomas Pouteau, auteur, animateur d’ateliers et critique de cinéma.   .

1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 16 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séance échange cinéma Vendelais Châtillon-en-Vendelais a été mis à jour le 2026-04-02 par OT VITRE

À voir aussi à Châtillon-en-Vendelais (Ille-et-Vilaine)