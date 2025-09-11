SÉANCE ESSAI AHUNA GOSPEL Saint-Clément-de-Rivière

SÉANCE ESSAI AHUNA GOSPEL Saint-Clément-de-Rivière jeudi 11 septembre 2025.

SÉANCE ESSAI AHUNA GOSPEL

Espace Albert Favreau Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

2025-09-11

La chorale gospel & chants africains de Saint-Clément-de-Rivière fait sa rentrée ! Rejoignez un groupe chaleureux et convivial, et laissez-vous emporter par l’énergie du chant. Première séance gratuite et ouverte à tous.

Espace Albert Favreau Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 66 66

English :

The Saint-Clément-de-Rivière gospel & African choir is back in session! Join a warm and friendly group, and let yourself be carried away by the energy of singing. First session free and open to all.

German :

Der Gospelchor & afrikanische Gesänge aus Saint-Clément-de-Rivière startet in die neue Saison! Schließen Sie sich einer herzlichen und geselligen Gruppe an und lassen Sie sich von der Energie des Gesangs mitreißen. Die erste Sitzung ist kostenlos und offen für alle.

Italiano :

Il coro gospel e africano di Saint-Clément-de-Rivière è di nuovo in azione! Unitevi a un gruppo caldo e amichevole e lasciatevi trasportare dall’energia del canto. La prima sessione è gratuita e aperta a tutti.

Espanol :

¡El coro gospel y africano de Saint-Clément-de-Rivière vuelve a la acción! Únase a un grupo cálido y acogedor, y déjese llevar por la energía de los cantos. La primera sesión es gratuita y está abierta a todos.

