Séance et lecture JACK ET NANCY au cinéma les bains douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard

Séance et lecture JACK ET NANCY au cinéma les bains douches

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 13:45:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Séance et lecture JACK ET NANCY au cinéma les bains douches (Ciné Plouf !) dès 4 ans

Séance le mercredi 15 avril à 13h45, suivie d’une lecture en salle.

Synopsis Folles aventures, grandes amitiés et histoires fantasques adaptées de deux albums de Quentin Blake. Un programme pour découvrir son univers merveilleux. .

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Séance et lecture JACK ET NANCY au cinéma les bains douches

L’événement Séance et lecture JACK ET NANCY au cinéma les bains douches Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD