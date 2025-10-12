Séance exceptionnelle avec Sean Penn Invité d’honneur de Lumière 2025 Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-10-12 15:00:00

Dans le cadre du Festival Lumière, venez profiter d’une séance exceptionnelle du film Into The Wild de et présenté par Sean Penn à la Halle Tony Garnier.

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 78 18 95 contact@institut-lumiere.org

English:

As part of the Lumière Festival, come and enjoy a special screening of Into The Wild by and presented by Sean Penn at Halle Tony Garnier.

German:

Im Rahmen des Lumière-Festivals können Sie eine Sondervorstellung des Films Into The Wild von und mit Sean Penn in der Halle Tony Garnier genießen.

Italiano:

Nell’ambito del Festival Lumière, venite a godervi una proiezione speciale del film Into The Wild di Sean Penn, presentato alla Halle Tony Garnier.

Espanol:

Como parte del Festival Lumière, venga a disfrutar de una proyección especial de la película Into The Wild, de Sean Penn y presentada por él, en el Halle Tony Garnier.

