Séance Famille Les 4 Fantastiques L’étoile cinéma Semur-en-Auxois

Séance Famille Les 4 Fantastiques

L’étoile cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Autres Tarifs

Début : 2025-08-08 21:00:00

fin : 2025-08-08 23:00:00

2025-08-08

LES 4 FANTASTIQUES PREMIERS PAS

Film d’action américain de Matt Shakman avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn (1h55).

Dès 12 ans.

Avec pour toile de fond un monde rétro-futuriste inspiré des années 1960, les 4 Fantastiques affrontent leur plus grand défi. Contraints de concilier leur rôle de héros avec la force de leur lien familial, ils doivent défendre la Terre contre un dieu spatial vorace nommé Galactus et sa Messagère énigmatique, la Surfeuse d’Argent. Et comme si le projet de Galactus de dévorer toute la planète et ses habitants ne suffisait pas, les enjeux deviennent vite personnels.

Dix ans après leur dernière apparition, les 4 Fantastiques reviennent dans cette

production Marvel visuellement époustouflante et au casting cinq étoiles. .

