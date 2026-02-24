Séance fil rouge L’ombre de Staline 4 Cinémas Theatre Vernon

Séance fil rouge L’ombre de Staline

Jeudi 09 Avril à 20h30

Film en Version Original Sous-titrée en Français

Séance en lien avec le spectacle “Femme non-rééducable ” au Théâtre Yolande Moreau le 10/04/26 à 20h30 en partenariat avec SNACulture

Synopsis

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable… .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

