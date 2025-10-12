Séance fil rouge Une guitare à la mer 4 Cinémas Theatre Vernon

Séance fil rouge Une guitare à la mer

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2025-10-12 10:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Une séance de cinéma unique en lien avec le spectacle “Et l’image fit du bruit” au Théâtre Yolande Moreau le 11/10/25 à 17h00

Synopsis

Une fouine, dont le métier absurde consiste à vendre des cravates, sillonne la campagne. Considérée comme nuisible, en perpétuelle errance, elle décide de tenter sa chance dans la forêt. Son destin va alors changer grâce à l’aide d’un hérisson. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

