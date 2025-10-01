Séance fil rouge Wendy (en VOSTFR) 4 Cinémas Theatre Vernon

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2025-10-01 20:30:00

fin : 2025-10-01 22:30:00

2025-10-01

Une séance de cinéma unique en lien avec le spectacle “Wendy et Peter pan” au Théâtre Yolande Moreau le 03/10/25 à 20h30.

Synopsis

Wendy grandit dans un modeste restaurant que tient sa mère, qui l’élève seule. Sentant très rapidement que son avenir s’annonce sombre, la fillette, à 10 ans, rêve d’un ailleurs meilleur en regardant ce train qui passe régulièrement devant chez elle et sur lequel se tient un petit garçon, Peter, qui semble s’amuser sur le toit des wagons. Wendy, en compagnie de ses deux frères, décide de partir à l’aventure avec Peter et aboutit sur une île dévastée par les changements climatiques. .

