Séance film de Noël Salle Jean Galfionne Champagnole

Salle Jean Galfionne Rue des Liegettes Champagnole Jura

Gratuit
Début : 2025-12-22 16:00:00
– 16h goûter des petits et des grands crêpes, pop corn, buvette, boissons chaudes
– 17h film de Noël

Tout public.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Pour le confort de tous, pensez à apporter des plaids.

Évènement organisé par l’association des parents d’élèves école Hubert Reeves avec la participation et l’aide de la ville de Champagnole.   .

Salle Jean Galfionne Rue des Liegettes Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

