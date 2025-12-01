Séance film de Noël Salle Jean Galfionne Champagnole

Séance film de Noël

Salle Jean Galfionne Rue des Liegettes Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

– 16h goûter des petits et des grands crêpes, pop corn, buvette, boissons chaudes

– 17h film de Noël

Tout public.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Pour le confort de tous, pensez à apporter des plaids.

Évènement organisé par l’association des parents d’élèves école Hubert Reeves avec la participation et l’aide de la ville de Champagnole. .

Salle Jean Galfionne Rue des Liegettes Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Séance film de Noël

L’événement Séance film de Noël Champagnole a été mis à jour le 2025-12-01 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA