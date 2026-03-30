Séance film Flashback NOSFERATU, FANTÔME DE LA NUIT Cinéma Les Bains Douches Montbéliard

Séance film Flashback NOSFERATU, FANTÔME DE LA NUIT

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Séance du film Flashback Nosferatu, fantôme de la nuit de Werner Herzog

(1h47, Allemagne, horreur) Interdit aux moins de 12 ans au cinéma Les Bains Douches, Montbéliard

Séance présentée le dimanche 26 avril 2026 à 16h.

Synopsis Au XIXe siècle, Jonathan Harker part en Transylvanie pour conclure une vente avec le comte Dracula. Malgré les mises en garde, il poursuit son voyage. Mais une fois sur place, il devient prisonnier du comte, qui se rend ensuite à Londres, obsédé par le portrait de la fiancée de Jonathan, troublante réplique de son amour disparu. Avec Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz.

Le bar du cinéma sera ouvert. .

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Séance film Flashback NOSFERATU, FANTÔME DE LA NUIT

L’événement Séance film Flashback NOSFERATU, FANTÔME DE LA NUIT Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD