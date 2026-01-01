Séance Focus Ma frère Issoudun

Séance Focus Ma frère

Boulevard Franklin Roosevelt Issoudun Indre

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Début : 2026-01-29 20:30:00

Notre label dédié aux 15-25 ans, avec une présentation du film en amont de la projection.

Synopsis Shaï et Djeneba ont 20 ans et sont amies depuis l’enfance. Cet été-là, elles sont animatrices dans une colonie de vacances. Elles accompagnent dans la Drôme une bande d’enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours de la Place des Fêtes à Paris. À l’aube de l’âge adulte, elles devront faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié.

Boulevard Franklin Roosevelt Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 03 32 63

English :

Our label dedicated to 15-25 year-olds, with a presentation of the film before the screening.

