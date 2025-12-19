Séance gratuite découverte de l’escalade pour les séniors Gymnase de Scissy Saint-Pair-sur-Mer

Séance gratuite découverte de l’escalade pour les séniors

Gymnase de Scissy 246 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2026-01-05 09:30:00

fin : 2026-01-05 11:00:00

2026-01-05

Pour que les Séniors (60 ans et +) débutent sportivement l’année 2026, le club Horizon Vertical leur offre une séance de découverte de l’escalade. Cette séance gratuite aura lieu sur le mur du gymnase de Scissy à Saint-Pair-sur-Mer le lundi 5 janvier de 9h30 à 11h. Le groupe étant limité à 12 personnes, l’inscription préalable est obligatoire en contactant Jean-François Hamon au 06 33 29 43 47.

A l’issue de cette séance, les personnes intéressées pour poursuivre cette découverte pourront s’inscrire à un cycle de 5 séances (à raison d’une séance hebdomadaire). .

Gymnase de Scissy 246 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 33 29 43 47 hvmanche@yahoo.fr

