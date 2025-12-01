Séance hypnose collective ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte
Séance hypnose collective ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte jeudi 18 décembre 2025.
Séance hypnose collective
ODDAS salle 2 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-12-18 19:30:00
fin : 2025-12-18 21:00:00
2025-12-18
Venez profiter d’une séance d’hypnose et accordez-vous une pause, où vous pourrez vous libérer des tensions, cultiver votre bien-être et découvrir l’hypnose.
Et si écouter des histoires vous permettait de découvrir l’ampleur de vos possibilités, de faire des mises à jour et d’ajouter des nuances en matière de croyances ? Je vous propose de vous faire voyager grâce à l’hypnose.
J’attends avec impatience de partager ce moment avec vous.
Aurélie
>> Pour un confort optimal, pensez à apporter vos tapis de sol/chaise pliante, vos
coussins, vos plaids et une boisson chaude pour la fin de séance.
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
– Tél 06 49 52 88 54 (Aurélie)
– Mail aurelie.sanchez@yahoo.fr
12 personnes maximum
ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE
PREMIERE ADHESION:
https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/
nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)
RENOUVELLEMENT de 2024
https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/
renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2025 .
English :
Come and enjoy a hypnosis session and give yourself a break, where you can release tension, cultivate your well-being and discover hypnosis.
