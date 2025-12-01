Séance hypnose collective ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte

Séance hypnose collective

ODDAS salle 2 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 8 EUR

18 décembre 2025, 19:30-21:00

fin : 2025-12-18 21:00:00

2025-12-18

Venez profiter d’une séance d’hypnose et accordez-vous une pause, où vous pourrez vous libérer des tensions, cultiver votre bien-être et découvrir l’hypnose.

Et si écouter des histoires vous permettait de découvrir l’ampleur de vos possibilités, de faire des mises à jour et d’ajouter des nuances en matière de croyances ? Je vous propose de vous faire voyager grâce à l’hypnose.

J’attends avec impatience de partager ce moment avec vous.

Aurélie

>> Pour un confort optimal, pensez à apporter vos tapis de sol/chaise pliante, vos

coussins, vos plaids et une boisson chaude pour la fin de séance.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

– Tél 06 49 52 88 54 (Aurélie)

– Mail aurelie.sanchez@yahoo.fr

12 personnes maximum

ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE

PREMIERE ADHESION:

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/

nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)

RENOUVELLEMENT de 2024

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/

renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2025 .

Come and enjoy a hypnosis session and give yourself a break, where you can release tension, cultivate your well-being and discover hypnosis.

