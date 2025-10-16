Séance hypnose collective Le lâcher prise ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte
Séance hypnose collective Le lâcher prise ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte jeudi 16 octobre 2025.
Séance hypnose collective Le lâcher prise
ODDAS salle 2 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 20:00:00
fin : 2025-10-16 21:30:00
Date(s) :
2025-10-16
Séance hypnose collective
Thème de la séance Lâcher-prise pour faire confiance à la vie.
Jeudi 16 oct. 2025 à 20:00 à l’Oddas, 25 rue des Cordiers, 85000 Fontenay Le Comte (salle 2)
12 personnes maxi
TARIF 8€/pers (gratuit pour les enfants de -12ans)
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS Tél 06 49 52 88 54 (Aurélie) Mail aurelie.sanchez@yahoo.fr
Venez profitez d’une séance d’hypnose avec moi pour transformer ce qui a besoin de l’être et faire bouger les choses mais aussi pour venir passer un moment de détente. Pensez à prendre coussins, tapis, plaid pour votre confort et une boisson pour vous hydrater après la séance.
ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE
PREMIERE ADHESION:
https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)
RENOUVELLEMENT de 2024
https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2025 .
ODDAS salle 2 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 49 52 88 54 aurelie.sanchez@yahoo.fr
English :
Group hypnosis session
Session theme: Letting go and trusting life.
German :
Sitzung mit Gruppenhypnose
Thema der Sitzung: Loslassen, um dem Leben zu vertrauen.
Italiano :
Sessione di ipnosi di gruppo
Tema della sessione: Lasciarsi andare e fidarsi della vita.
Espanol :
Sesión de hipnosis en grupo
Tema de la sesión: Dejar ir y confiar en la vida.
L’événement Séance hypnose collective Le lâcher prise Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-10-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin