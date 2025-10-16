Séance hypnose collective Le lâcher prise ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte

Séance hypnose collective Le lâcher prise ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte jeudi 16 octobre 2025.

Séance hypnose collective Le lâcher prise

ODDAS salle 2 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 21:30:00

Date(s) :

2025-10-16

Séance hypnose collective

Thème de la séance Lâcher-prise pour faire confiance à la vie.

Jeudi 16 oct. 2025 à 20:00 à l’Oddas, 25 rue des Cordiers, 85000 Fontenay Le Comte (salle 2)

12 personnes maxi

TARIF 8€/pers (gratuit pour les enfants de -12ans)

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS Tél 06 49 52 88 54 (Aurélie) Mail aurelie.sanchez@yahoo.fr

Venez profitez d’une séance d’hypnose avec moi pour transformer ce qui a besoin de l’être et faire bouger les choses mais aussi pour venir passer un moment de détente. Pensez à prendre coussins, tapis, plaid pour votre confort et une boisson pour vous hydrater après la séance.

ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE

PREMIERE ADHESION:

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)

RENOUVELLEMENT de 2024

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2025 .

ODDAS salle 2 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 49 52 88 54 aurelie.sanchez@yahoo.fr

English :

Group hypnosis session

Session theme: Letting go and trusting life.

German :

Sitzung mit Gruppenhypnose

Thema der Sitzung: Loslassen, um dem Leben zu vertrauen.

Italiano :

Sessione di ipnosi di gruppo

Tema della sessione: Lasciarsi andare e fidarsi della vita.

Espanol :

Sesión de hipnosis en grupo

Tema de la sesión: Dejar ir y confiar en la vida.

L’événement Séance hypnose collective Le lâcher prise Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-10-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin