Séance inclusive Partir un jour de Amélie Bonnin Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot dimanche 25 janvier 2026.
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2026-01-25
2026-01-25
Séance ouverte à tous avec sous-titrage pour personnes sourdes et malentendantes (sous-titrage répondant à un code couleur).
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr
English : Séance inclusive Partir un jour de Amélie Bonnin
Open to all, with color-coded subtitles for the deaf and hearing-impaired.
