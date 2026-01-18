Séance inclusive Partir un jour de Amélie Bonnin Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Séance inclusive Partir un jour de Amélie Bonnin

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Séance ouverte à tous avec sous-titrage pour personnes sourdes et malentendantes (sous-titrage répondant à un code couleur).

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

English : Séance inclusive Partir un jour de Amélie Bonnin

Open to all, with color-coded subtitles for the deaf and hearing-impaired.

