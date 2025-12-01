Séance initiation au hockey sur glace à la patinoire de l’Abbaye Abbaye de Baume les Dames Baume-les-Dames

Séance initiation au hockey sur glace à la patinoire de l’Abbaye

Abbaye de Baume les Dames 5 Place de l’Abbaye Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 19:00:00

fin : 2025-12-22 22:00:00

Date(s) :

2025-12-22

L’ECB (Entente cycliste Baumoise) propose une initiation avec parcours d’agilité et jeux ludiques (passe à 10, 4 contre 2) dès 8 ans, suivie d’un petit tournoi amical avec lot pour les vainqueurs à partir de 12 ans. Inscriptions en individuel ou par équipe de 4, dans la limite de 12 équipes, avec possibilité de pré-réservation par mail. Morbiflette, vin chaud et crêpes seront proposés toute la soirée. Pensez à vos gants et casques, obligatoires ! .

Abbaye de Baume les Dames 5 Place de l’Abbaye Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ecbaume@gmail.com

English : Séance initiation au hockey sur glace à la patinoire de l’Abbaye

L’événement Séance initiation au hockey sur glace à la patinoire de l’Abbaye Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-12-12 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS