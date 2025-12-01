Séance initiation au hockey sur glace à la patinoire de l’Abbaye Abbaye de Baume les Dames Baume-les-Dames
Séance initiation au hockey sur glace à la patinoire de l'Abbaye
Abbaye de Baume les Dames
Baume-les-Dames
lundi 22 décembre 2025
5 Place de l'Abbaye Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 35 EUR
19:00:00
22:00:00
2025-12-22
L’ECB (Entente cycliste Baumoise) propose une initiation avec parcours d’agilité et jeux ludiques (passe à 10, 4 contre 2) dès 8 ans, suivie d’un petit tournoi amical avec lot pour les vainqueurs à partir de 12 ans. Inscriptions en individuel ou par équipe de 4, dans la limite de 12 équipes, avec possibilité de pré-réservation par mail. Morbiflette, vin chaud et crêpes seront proposés toute la soirée. Pensez à vos gants et casques, obligatoires ! .
ecbaume@gmail.com
