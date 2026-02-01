Séance jeux de société Médiathèque Meslay-du-Maine

Découvrez de nouveaux jeux de société !
Vendredi 27 février de 17h à 19h
​Découvrez de nouveaux jeux de société animé par les bibliothécaires.
Médiathèque de Meslay-du-Maine, 3 boulevard d’Aldingen
Sur réservation au 02 43 02 59 56 · Tout public   .

English :

Discover new board games!

L’événement Séance jeux de société Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-02-19 par SUD MAYENNE