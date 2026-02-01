Séance jeux de société Médiathèque Meslay-du-Maine

Séance jeux de société

Médiathèque 3 Boulevard d’Aldingen Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 17:00:00

fin : 2026-02-27 19:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Découvrez de nouveaux jeux de société !

SÉANCE JEUX DE SOCIÉTÉ

Vendredi 27 février de 17h à 19h

​Découvrez de nouveaux jeux de société animé par les bibliothécaires.

Médiathèque de Meslay-du-Maine, 3 boulevard d’Aldingen

Sur réservation au 02 43 02 59 56 · Tout public .

Médiathèque 3 Boulevard d’Aldingen Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 59 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover new board games!

L’événement Séance jeux de société Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-02-19 par SUD MAYENNE