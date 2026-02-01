Séance jeux de société Médiathèque Meslay-du-Maine
Séance jeux de société Médiathèque Meslay-du-Maine vendredi 27 février 2026.
Médiathèque 3 Boulevard d’Aldingen Meslay-du-Maine Mayenne
Début : 2026-02-27 17:00:00
fin : 2026-02-27 19:00:00
2026-02-27
Découvrez de nouveaux jeux de société !
Vendredi 27 février de 17h à 19h
Découvrez de nouveaux jeux de société animé par les bibliothécaires.
Sur réservation au 02 43 02 59 56 · Tout public .
Médiathèque 3 Boulevard d’Aldingen Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 59 56
Discover new board games!
