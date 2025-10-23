Séance LaHoChi collective ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte

Séance LaHoChi collective ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte jeudi 23 octobre 2025.

ODDAS salle 2 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-23 19:00:00

fin : 2025-10-23 21:00:00

Une séance LaHoChi est une technique énergétique, et vibratoire de très haute fréquence sur tous les plans.

jeudi 23 oct. 2025 à 19:00 à l’ODDAS, 25 rue des Cordiers, 85200 Fontenay Le Comte Salle n°2

TARIF 10€ pour les adultes, et 5€ pour les 10 ans à 25 ans.

MATÉRIEL REQUIS Munissez vous d’un tapis, d’un coussin, ainsi que d’un plaid pour être à l’aise lors du soin, de chaussettes pour ne pas avoir froid aux pieds et d’une gourde.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

Manuela RIBREAU au 07-69-88-98-08

DESCRIPTIF

Cette pratique s’applique particulièrement lorsqu’il y a un traumatisme dans le corps, une variété de problèmes de santé physique et émotionnelle, y compris la douleur, l’anxiété, l’insomnie, la dépression, le stress et plus encore. Elle aide aussi le système immunitaire dans son travail d’autoguérison.

Tout le monde peut recevoir un soin LaHoChi, de bébé à adultes. Cependant, il n’est pas recommandé pour les personnes ayant un stimulateur cardiaque ou d’autres dispositifs électroniques médicaux implantés, en raison de sa capacité à influencer les champs électromagnétiques.

Le soin LaHochi peut compléter les traitements médicaux traditionnels.

Il se déroulera sur 2h.

Nous commencerons par un temps de présentation, puis je passerais au soin, qui sera en deux parties

– Je commence à lever ce qui pourrait vous empêcher de recevoir ce soin de façon optimale

– et je fais le soin LaHochi, où j’utilise aussi mes capacités de guérisseuse pour soulager les douleurs et nettoyer les énergies de vos corps.

Les effets de ce soin sont

Une amélioration de l’immunité ;

Un corps plus émotionnellement stable ;

Une meilleure circulation sanguine ;

Un meilleur sommeil ;

Le soulagement de la douleur et l’anxiété ;

La diminution du stress et de la dépression.

L’ANIMATRICE

Manuela RIBREAU est thérapeute holistique et énergéticienne sur Fontenay-Le-Comte.

Pour en savoir plus, voici le lien vers son site internet https://www.reikisante.fr/manuela-ribreau-therapeute-energeticienne-fontenay-le-comte-85200

ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE

PREMIERE ADHESION:

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)

RENOUVELLEMENT de 2024

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2025

Votre adhésion va vous permettre de pouvoir découvrir, pratiquer de nouvelles techniques, ou sujets. Ainsi qu’à bénéficier de l’assurance contractée par Immergence au profit de ses adhérents. Et bien sûr, c’est aussi un engagement participatif à la gestion de notre association.

En vous inscrivant à cet atelier, vous décidez de prendre en main votre mieux-être, et profiter d’un soin collectif pour recevoir de l’énergie pour aider votre corps déjà rempli de votre énergie.

Après l’atelier, vous repartez chez vous détendu(e) et serein(e). .

English :

Group LaHoChi session

A LaHoChi session is an energetic and vibratory technique of very high frequency on all levels.

German :

Kollektive LaHoChi-Sitzung

Eine LaHoChi-Sitzung ist eine Energie- und Schwingungstechnik mit sehr hoher Frequenz auf allen Ebenen.

Italiano :

Sessione LaHoChi di gruppo

Una sessione di LaHoChi è una tecnica energetica e vibratoria ad altissima frequenza su tutti i livelli.

Espanol :

Sesión de LaHoChi en grupo

Una sesión de LaHoChi es una técnica energética y vibratoria de muy alta frecuencia a todos los niveles.

