Séance lecture Bouglon vendredi 27 février 2026.
57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Gratuit
Séance lecture pour les 5 10 ans
Avec Brigitte de l’association Lire et Faire Lire .
57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74
