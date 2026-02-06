Séance lecture

57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Séance lecture pour les 5 10 ans

Avec Brigitte de l’association Lire et Faire Lire .

57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance lecture

L’événement Séance lecture Bouglon a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne