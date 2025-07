Séance ludique et pédagogique pour les enfants à partir de 2 ans en compagnie des animaux La Tessoualle

Séance ludique et pédagogique pour les enfants à partir de 2 ans en compagnie des animaux

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 10:00:00

fin : 2025-08-22 11:00:00

Date(s) :

2025-08-21 2025-08-22

Venez passer un moment privilégié en famille dan sun cadre ludique et bienveillant.

Une expérience sensorielle, éducative et pleine de tendresse en compagnie des animaux des différentes espèces.

Au programme:

nourrissage

Brossage

Soins

Câlins

Activités et Jeux seront proposés

Réservez votre place , le nombre de place est limité.

tarif 10 euros par enfant avec un adulte accompagnant pour les de 6 ans

5 euros pour les accompagnants supplémentaires .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

