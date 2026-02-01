SÉANCE MARCHE NORDIQUE ET CONFÉRENCE NEURO-POSTUROLOGIE Salies-du-Salat

SÉANCE MARCHE NORDIQUE ET CONFÉRENCE NEURO-POSTUROLOGIE

PARKING SITUÉ À CÔTÉ DE L’OFFICE DE TOURISME ET DE LA VILLA MILADY Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Profitez des multiples bienfaits de la marche nordique.Le sport santé par excellence dans un moment de convivialité, sollicitez tout votre corps en plein air, cette séance d’1h30 sera suivi d’une conférence neuroposturologie de 45 min.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

A partir de 12 ans.

Accompagnateur en montagne diplômé d’Etat passionné par le sport santé et le coaching. Je vous accompagne au travers de cette discipline très complète qu’est la marche nordique pour vous permettre de prendre soin de vous et de partager des moments conviviaux en plein air. La marche nordique est un sport ou l’on se propulse avec les bâtons et qui sollicite tout le corps. Elle améliore vos capacités aérobies, votre tonicité ainsi que votre coordination. Après vous avoir équipé des bâtons spécifiques à la pratique, nous passerons à l’apprentissage technique, et oui, la marche nordique ça s’apprend! C’est parti pour séance d’1h30 de marche mais aussi de mouvement de renforcement musculaire, toujours dans un cadre naturel. Après la séance, nous nous retrouvons en salle pour une présentation théorique mais aussi pratique sur la neuro-posturologie dans les suivis individuels d’une durée de 45 minutes. 17 .

PARKING SITUÉ À CÔTÉ DE L’OFFICE DE TOURISME ET DE LA VILLA MILADY Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of the many benefits of Nordic walking, the ultimate health sport in a friendly atmosphere. 1h30 session followed by a 45-minute neuroposturology lecture.

Bookings at the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

L’événement SÉANCE MARCHE NORDIQUE ET CONFÉRENCE NEURO-POSTUROLOGIE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-02-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE