SEANCE MINOKINO La Réole

SEANCE MINOKINO

Place de la Libération La Réole Gironde

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Animation, De Marie Caudry, Auror Peuffier, Nina Bisyarina 41 mns A partir de 3 ans

Quatre ours, quatre contes, quatre saisons qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin friand de noisettes ou encore un oiseau sentimental vivent des aventures extraordinaires. Tout doucement, ils découvrent le bonheur d’être ensemble.

Film précédé de “Efaufiloché”, un spectacle de danse de la Cie Entresols .

Place de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 066378449 cecilecinemarex@gmail.com

