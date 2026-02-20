Séance partagée parents-enfants (0-3 ans) Renazé

Séance partagée parents-enfants (0-3 ans)

Espace Crescendo Renazé Mayenne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date :

Début : 2026-04-08 17:00:00

fin : 2026-04-08 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Offrez-vous un temps privilégié en famille en participant à des séances artistiques conçues spécialement pour les tout-petits. Ces ateliers interdisciplinaires allient musique, danse et mouvement dans une approche ludique, sensorielle et bienveillante.

Chaque séance est co-animée par un.e musicien.ne et un.e danseur.euse professionnel.le, qui invitent enfants et parents à explorer ensemble le rythme, les sons, les gestes et les déplacements dans l’espace. À travers le jeu, l’improvisation et l’imitation, petits et grands partagent une expérience unique, favorisant à la fois le développement de l’enfant et le renforcement du lien parent-enfant.

Ces moments collectifs permettent aux enfants de

Développer leur motricité et leur coordination,

Affiner leur écoute et leur perception sensorielle,

Exprimer leurs émotions à travers le corps et la voix,

Découvrir le plaisir de créer ensemble.

Et aux adultes de

Se reconnecter au jeu et au mouvement,

Partager un moment de complicité avec leur enfant,

Découvrir des outils pour prolonger l’éveil artistique à la maison.

0 à 3 ans

1h

Tarif 7€ pour le binôme parents/enfants

Sur inscription via le Portail Famille

Renseignements

a.dugue@paysdecraon.fr 07 85 73 29 63

eea@paysdecraon.fr 02 43 98 29 61 .

Espace Crescendo Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 7 85 73 29 63 a.dugue@paysdecraon.fr

