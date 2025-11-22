Séance philo au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Séance philo au musée de Tessé

Cet atelier propose une initiation à une question philosophique à partir des œuvres de Carole Benzaken.

Un espace pour penser, questionner, dialoguer … au cœur du musée.

Les ateliers de philosophie sont une invitation à penser autrement les œuvres, ils offrent aux participants un moment de réflexion collective, d’écoute, de débat.

Partant de l’observation d’une œuvre, les participants sont accompagnés dans les questionnements philosophiques suscités par le travail de l’artiste, incités à développer leur esprit critique et à s’ouvrir à de nouveaux horizons de pensée.

Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

English :

This workshop offers an introduction to a philosophical question based on the works of Carole Benzaken.

German :

Dieser Workshop bietet eine Einführung in eine philosophische Frage anhand der ?uvres von Carole Benzaken.

Italiano :

Questo workshop offre un’introduzione a una questione filosofica basata sulle opere di Carole Benzaken.

Espanol :

Este taller propone una introducción a una cuestión filosófica a partir de la obra de Carole Benzaken.

