Séance philo au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Séance philo au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Un espace pour penser, questionner, dialoguer … au cœur du musée.

Les ateliers de philosophie au musée sont une invitation à penser autrement les œuvres, ils offrent aux participants un moment de réflexion collective, d’écoute, de débat.

Partant de l’observation d’une œuvre, les participants sont accompagnés dans les questionnements philosophiques suscités par le travail de l’artiste, incités à développer leur esprit critique et à s’ouvrir à de nouveaux horizons de pensée.

Enfants 7/10 ans. Sur inscription dans la limite des places disponibles .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

English :

A space for thinking, questioning and dialogue… at the heart of the museum.

German :

Ein Raum zum Denken, Fragen stellen, Dialoge führen … im Herzen des Museums.

Italiano :

Uno spazio per pensare, interrogarsi e dialogare… nel cuore del museo.

Espanol :

Un espacio para pensar, cuestionar y dialogar… en el corazón del museo.

