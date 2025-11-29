Séance photo avec le Père Noël Mairie Bas-en-Basset
Séance photo avec le Père Noël Mairie Bas-en-Basset samedi 29 novembre 2025.
Séance photo avec le Père Noël
Mairie 1 place de la mairie Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Le père Noël , ho ho ho, est de retour pour la joie des grands comme des petits. On vous organise un moment exceptionnel pour vous plonger dans l’ambiance de Noël.
La réservation de rendez-vous est accessible à tous, donc ne tardez pas !!!
.
Mairie 1 place de la mairie Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 69 17 31
English :
Santa Claus, ho ho ho, is back, to the delight of young and old alike. We’re organizing an exceptional moment to immerse you in the Christmas atmosphere.
Reservations are open to all, so don’t delay!
German :
Der Weihnachtsmann , ho ho ho, ist wieder da, um Groß und Klein zu erfreuen. Wir organisieren für Sie einen außergewöhnlichen Moment, um Sie in Weihnachtsstimmung zu versetzen.
Die Terminreservierung ist für alle zugänglich, also warten Sie nicht zu lange!!!
Italiano :
Babbo Natale è tornato, per la gioia di grandi e piccini. Stiamo organizzando un evento eccezionale per farvi entrare nello spirito natalizio.
Tutti possono prenotare un appuntamento, quindi non indugiate!
Espanol :
Papá Noel está de vuelta, para deleite de grandes y pequeños. Estamos organizando un evento excepcional para que te contagies del espíritu navideño.
Todo el mundo es bienvenido a reservar una cita, ¡así que no tardes!
L’événement Séance photo avec le Père Noël Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron