Séance Photo de Noël à Saint-Loup Saint-Loup dimanche 14 décembre 2025.
Salle des fêtes Saint-Loup Allier
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Séance photo de 15 minutes à Saint-Loup. Deux options 15 photos numériques (15€) ou avec 9 tirages papier en plus (25€). Le cadeau idéal ou le souvenir parfait pour la famille ! Réservez vite votre créneau.
Salle des fêtes Saint-Loup 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 25 20 37
English :
15-minute photo session in Saint-Loup. Two options: 15 digital photos (15?) or 9 paper prints (25?). The perfect gift or souvenir for the family! Reserve your time now.
German :
15-minütiges Fotoshooting in Saint-Loup. Zwei Optionen: 15 digitale Fotos (15?) oder 9 zusätzliche Papierabzüge (25?). Das ideale Geschenk oder die perfekte Erinnerung für die Familie! Reservieren Sie schnell Ihren Termin.
Italiano :
Sessione fotografica di 15 minuti a Saint-Loup. Due opzioni: 15 foto digitali (15?) o 9 stampe su carta (25?). Un regalo o un ricordo perfetto per la famiglia! Prenotate subito la vostra sessione fotografica.
Espanol :
Sesión fotográfica de 15 minutos en Saint-Loup. Dos opciones: 15 fotos digitales (15?) o 9 impresiones en papel (25?). El regalo o recuerdo perfecto para la familia Reserve ya su sesión de fotos.
