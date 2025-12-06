Séance photo de Noël Rouffach

Séance photo de Noël Rouffach samedi 6 décembre 2025.

Séance photo de Noël

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14

A l’occasion du marché de Noël de Rouffach, immortalisez votre passage dans un magnifique décor de Noël et repartez avec votre photo souvenir du marché. Animation payante.
Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15  info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

At the Rouffach Christmas market, immortalize your visit in a magnificent Christmas setting and leave with a souvenir photo of the market. Charge for entertainment.

German :

Halten Sie anlässlich des Weihnachtsmarkts in Rouffach Ihren Besuch in einem wunderschönen Weihnachtsdekor fest und nehmen Sie Ihr Erinnerungsfoto vom Markt mit nach Hause. Kostenpflichtige Animation.

Italiano :

Al mercatino di Natale di Rouffach, immortalate la vostra visita in una magnifica cornice natalizia e lasciate una foto ricordo del mercatino. A pagamento per l’animazione.

Espanol :

En el Mercado de Navidad de Rouffach, inmortalice su visita en un magnífico marco navideño y váyase con una foto de recuerdo del mercado. Cargo por entretenimiento.

L’événement Séance photo de Noël Rouffach a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach