Séance photo de Noël Rouffach
Séance photo de Noël Rouffach samedi 6 décembre 2025.
Séance photo de Noël
Place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14
A l’occasion du marché de Noël de Rouffach, immortalisez votre passage dans un magnifique décor de Noël et repartez avec votre photo souvenir du marché. Animation payante.
A l’occasion du marché de Noël de Rouffach, immortalisez votre passage dans un magnifique décor de Noël et repartez avec votre photo souvenir du marché. Animation payante. .
Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
English :
At the Rouffach Christmas market, immortalize your visit in a magnificent Christmas setting and leave with a souvenir photo of the market. Charge for entertainment.
German :
Halten Sie anlässlich des Weihnachtsmarkts in Rouffach Ihren Besuch in einem wunderschönen Weihnachtsdekor fest und nehmen Sie Ihr Erinnerungsfoto vom Markt mit nach Hause. Kostenpflichtige Animation.
Italiano :
Al mercatino di Natale di Rouffach, immortalate la vostra visita in una magnifica cornice natalizia e lasciate una foto ricordo del mercatino. A pagamento per l’animazione.
Espanol :
En el Mercado de Navidad de Rouffach, inmortalice su visita en un magnífico marco navideño y váyase con una foto de recuerdo del mercado. Cargo por entretenimiento.
L’événement Séance photo de Noël Rouffach a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach