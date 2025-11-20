Séance Photo Spécial Noël TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Séance Photo Spécial Noël
TOUROUVRE 21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Tarif :
La boutique Deuxième Vie vous propose un shooting photo spécial noël.
Shooting de 30 minutes. 3 photos en fichier numérique.
Public visé enfants, fratries, familles, amis… tout le monde est le bienvenu !
Sur réservation (téléphone ou en boutique). .
TOUROUVRE 21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 59 07 86 80
