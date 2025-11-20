Séance Photo Spécial Noël TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Séance Photo Spécial Noël

TOUROUVRE 21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

La boutique Deuxième Vie vous propose un shooting photo spécial noël.

Shooting de 30 minutes. 3 photos en fichier numérique.

Public visé enfants, fratries, familles, amis… tout le monde est le bienvenu !

Sur réservation (téléphone ou en boutique). .

TOUROUVRE 21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 59 07 86 80

