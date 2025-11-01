Séance Pioupiou sont proposées à Vasles pour le FIFO Maison du village Vasles

Séance Pioupiou sont proposées à Vasles pour le FIFO

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

SYNOPSIS

Dès 3 ans

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture.

Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant ! .

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay.fr

