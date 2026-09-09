Séance Planétarium Médiathèque François Mitterrand Le Relecq-Kerhuon
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Le Relecq-Kerhuon
Informations pratiques
Le Relecq-Kerhuon
Séance Planétarium
Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Profitez d’une balade sous les étoiles, au fil des contes et légendes du ciel ! Voyage immobile à travers l’espace et le temps, le planétarium permet de découvrir le ciel à son rythme et d’apprendre à s’y repérer.
Informations pratiques :
Sur réservation en ligne à partir du 17 septembre, par téléphone ou sur place.
Deux séances seront proposées.
Séance 4-7 ans : 10h & 16h30, durée 30 minutes (Les enfants devront être accompagnés d’un adulte) (durée 30 minutes).
Séance tout public dès 8 ans : 11h, 14h, 15h15, durée 45 minutes. .
Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75
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English :
L’événement Séance Planétarium Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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