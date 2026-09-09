Séance Planétarium Médiathèque François Mitterrand Le Relecq-Kerhuon

Informations pratiques

Le Relecq-Kerhuon

Séance Planétarium

Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Profitez d’une balade sous les étoiles, au fil des contes et légendes du ciel ! Voyage immobile à travers l’espace et le temps, le planétarium permet de découvrir le ciel à son rythme et d’apprendre à s’y repérer.

Informations pratiques :

Sur réservation en ligne à partir du 17 septembre, par téléphone ou sur place.

Deux séances seront proposées.

Séance 4-7 ans : 10h & 16h30, durée 30 minutes (Les enfants devront être accompagnés d’un adulte) (durée 30 minutes).

Séance tout public dès 8 ans : 11h, 14h, 15h15, durée 45 minutes. .

Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séance Planétarium Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue