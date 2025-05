SÉANCE POÉTIQUE ET ATELIER D’ÉCRITURE – Palavas-les-Flots, 24 juin 2025 07:00, Palavas-les-Flots.

Hérault

SÉANCE POÉTIQUE ET ATELIER D’ÉCRITURE 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24

fin : 2025-06-24

Date(s) :

2025-06-24

17h15

Séance poétique et atelier d’écriture sur des vers de Jean Tardieu

Par l’association Cadence Art Vocal a

Médiathèque Saint-Exupéry

Tarifs et infos 06 27 30 11 14 ou mw.cadence@free.fr

17h15

Séance poétique et atelier d’écriture sur des vers de Jean Tardieu

Par l’association Cadence Art Vocal a

Médiathèque Saint-Exupéry

Tarifs et infos 06 27 30 11 14 ou mw.cadence@free.fr .

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com

English :

3pm to 6pm: Cadence Art Vocal poetry session and writing workshop with Fabienne Verdier, calligrapher and writer Médiathèque Saint-Exupéry Prices and information: 06 27 30 11 14 or mw.cadence@free.fr

German :

Von 15 bis 18 Uhr: Poetische Sitzung und Schreibwerkstatt des Vereins Cadence Art Vocal mit Fabienne Verdier, Kalligraphin und Schriftstellerin Médiathèque Saint-Exupéry Preise und Infos: 06 27 30 11 14 oder mw.cadence@free.fr

Italiano :

17h15

Sessione di poesia e laboratorio di scrittura su versi di Jean Tardieu

A cura dell’associazione Cadence Art Vocal a

Biblioteca multimediale Saint-Exupéry

Prezzi e informazioni: 06 27 30 11 14 o mw.cadence@free.fr

Espanol :

De 15.00 a 18.00 h: Sesión de poesía y taller de escritura a cargo de la asociación Cadence Art Vocal con Fabienne Verdier, calígrafa y escritora Médiathèque Saint-Exupéry Precios e información: 06 27 30 11 14 o mw.cadence@free.fr

L’événement SÉANCE POÉTIQUE ET ATELIER D’ÉCRITURE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2025-05-26 par 34 OT PALAVAS-LES-FLOTS