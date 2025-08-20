Séance pour les tout petits « BONJOUR L’ÉTÉ » L’Étoile Cinéma Saulieu

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – 4 EUR

Début : 2025-08-20 10:30:00

2025-08-20

Synopsis L’e´te´, c’est la promesse d’e´vasion, de de´couvertes et d’aventures inoubliables ! Ce programme de 6 courts me´trages vous embarque dans des re´cits ensoleille´s, dro^les et poe´tiques, ou` chaque instant re´serve son lot de surprises. Un se´jour familial qui vire au comique, une expe´dition en kayak seme´e d’embu^ches, un marque-page porte´ par le vent ou encore une pieuvre un peu trop maniaque… Autant d’histoires pleines de malice et de tendresse qui ce´le`brent la le´ge`rete´ des beaux jours et la magie de ces instants fugaces qui rendent l’e´te´ inoubliable.

Durée 44′

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

