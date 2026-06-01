Séance préalable remise en selle, Anneau Cycliste des Frères Zaouter, Quimperlé

Séance préalable remise en selle Jeudi 18 juin, 11h00, 12h30 Anneau Cycliste des Frères Zaouter Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T11:00:00+02:00 – 2026-06-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T12:30:00+02:00 – 2026-06-18T13:30:00+02:00

Besoin de reprendre confiance à vélo ? Quimperlé Communauté vous propose un cycle d’ateliers de remise en selle. Afin d’assurer des cours adaptés, cette séance préalable permettra de répartir les participant·es par niveaux.

Anneau Cycliste des Frères Zaouter Boulevard Alexandra David Néel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimperle-communaute.bzh/actualite/mai-a-velo-revient-sur-le-pays-de-quimperle/ »}, {« type »: « email », « value »: « mobilites@quimperle-co.bzh »}]

Test de niveau avant cycle de remise en selle